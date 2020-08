GREEN E DIGITALE

Dunque quello del governo spagnolo a Ceuta e Melilla sarà il muro d’acciaio e filo spinato più alto del mondo. Dieci metri di altezza che al Muro di Trump e ai porti di Salvini gli fanno un baffo. Eppure, curioso, sui giornali e le Tv italiani non si legge un commento, non un dibattito, non un editoriale . È tutto normale, nè alcuna eroica Comandante Carola spinge il suo naviglio verso Gibilterra, nè si annunciano mobilitazioni di Green Peace, nè le Sardine provano a solcare quei mari. Strano? No. Se guardate meglio le foto vedrete che intorno al muro saranno impiegati centinaia di deliziosi cani lupo, e che il sistema di sorveglianza sarà dotato di una tecnologia informatica digitale recentissima . Quello di Podemos e del Psoe è un muro Green & Digitale, forse sarà fatto con i soldi del Ricovery Fund, insomma: è il Muro Politicamente Corretto.

Giovanni Negri