ARCURI: IL PIENO DI VUOTI

Una settimana dopo la conclusione della gara indetta dal commissario straordinario Domenico Arcuri, i contratti con le 11 aziende che hanno vinto la gara per la fornitura di 2,6 milioni di banchi scolastici monoposto con e senza rotelle non sono ancora stati firmati. E quindi, dice a Repubblica il titolare di una delle aziende vincitrici, la produzione non è ancora iniziata.

Ma Arcuri insiste a dire che i banchi, che in base al bando avrebbero dovuto essere consegnati tassativamente entro l’11 settembre, lo saranno comunque tra l’inizio di settembre e la fine di ottobre.

Questo nonostante che ieri un altro produttore vincitrice della gara abbia detto all’Ansa che anche lui non ha ricevuto alcuna comunicazione che gli consenta di avviare la produzione e che comunque la sua azienda si è impegnata a consegnare i banchi in tre scaglioni, tra ottobre e dicembre. Insomma, li porterà Babbo Natale.

Di fronte al suo ennesimo fallimento, Arcuri ha imboccato di nuovo la sua exit strategy preferita: autoelogiarsi – “Siamo di fronte a un risultato eccezionale” – e scaricare la responsabilità su altri. Questa volta sono i molti presidi che hanno chiesto banchi e sedie semplicemente per rinnovare gli arredi e non perché ne avessero bisogno per garantire il distanziamento degli studenti.

Ricapitolando. A metà luglio, Arcuri e la sua degna socia Azzolina decidono che per riaprire in sicurezza le scuole a settembre occorrono urgentemente milioni di nuovi banchi monoposto. Il 20 luglio viene emanato di corsa un bando per la fornitura di 3 milioni di nuovi banchi monoposto, equamente divisi fra tradizionali e innovativi con le ruote. Solo tre giorni dopo i presidi quantificano le loro necessità, che sono inferiori: 2,5 milioni, di cui due milioni tradizionali. Il 12 agosto Arcuri annuncia che sono 11 le aziende, tuttora sconosciute, che hanno vinto la gara e che forniranno 2,6 milioni di banchi, più di quanto richiesto dai presidi, sottolinea soddisfatto.

Passano i giorni e diventa sempre più evidente quel che i produttori avevano detto sin da luglio: i tempi indicati da Arcuri sono impossibili da rispettare. Rispetto alla data dell’11 settembre, il ritardo sarà non di giorni, non di settimane ma di mesi.

A questo punto cosa fa Arcuri? Dice che non servono più 2,5 milioni di nuovi banchi monoposto, perché di quella quantità “una parte significativa non ha nulla a che fare con la richiesta del distanziamento” ed è stata richiesta da presidi che cercano di approfittare dell’emergenza Covid per rifarsi gli arredi, senza averne necessità ai fini della sicurezza. Insomma, dopo i furbetti del bonus spuntano i furbetti del banco. Quindi, nessun problema se arriveranno pochi banchi, perché in realtà ne occorrono molti meno dei 2,5 milioni richiesti. Però arriveranno milioni di mascherine ogni giorno, assicura il commissario straordinario.

È il metodo Arcuri, che ogni volta riempie i vuoti con finti pieni che sono il prossimo vuoto (e oggi torna come nel gioco dell’oca alla casella di partenza). Il vuoto di 5 milioni di mascherine il 5 maggio viene mediaticamente superato dal pieno di tamponi, il cui vuoto viene mediaticamente superato dal pieno di Immuni, il cui vuoto viene superato da milioni di banchi monoposto, il cui vuoto ora viene mediaticamente superato da «distribuiremo nelle scuole 11 milioni di mascherine al giorno». Chissà quale sarà il prossimo vuoto per pieno…