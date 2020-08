Il muro anti-immigrati più alto del mondo targato Psoe-Podemos

Il governo Psoe-Podemos a Ceuta e Melilla costruirà il muro anti-immigrati più alto del mondo: 10 metri.

Trump promette che il Messico pagherà per il muro al confine attraverso i pedaggi imposti ai veicoli alla frontiera.

Biden ottiene la nomination democratica per la Casa Bianca. Per la moglie Jill “è l’uomo giusto”.

Il Servizio Postale Usa ha sospeso le riforme che avrebbero potuto ostacolare il voto per corrispondenza.

Secondo una Commissione del Senato Usa consiglieri di Trump nel 2016 accettarono l’appoggio della Russia.

Lukashenko schiera l’esercito al confine occidentale denunciando un tentativo di golpe.

Golpe in Mali. Si dimette il presidente Keita, contro cui andava avanti da tre mesi proteste con l’accusa di brogli elettorali, e sciolto il Parlamento.

Salim Ayash, il membro di Hezbollah principale imputato per l’attentato nel quale il 14 febbraio 2005 fu ucciso l’ex primo ministro libanese Rafiq Hariri, è stato giudicato colpevole dal Tribunale speciale per il Libano dell’Onu. Gli altri tre imputati sono stati giudicati non colpevoli. Lo riferiscono i media libanesi. Tutti e quattro sono latitanti.

Dichiarato lo stato di emergenza per gli incendi in California.

L’ex-presidente colombiano Uribe ai domiciliari rinuncia al suo seggio al Senato.

Rafael Correa proverà a candidarsi alla vicepresidenza in Ecuador, anche se le cause in corso contro di lui rendono probabile che la candidatura sarà cassata.

Secondo Worldometers, 22.325.157 casi di Coronavirus nel mondo, con 784.748 morti e 15.065.916 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 5.656.204 seguiti dai 3.411.872 del Brasile, 2.768.670 dell’India, 937.321 della Russia, 592.144 del Sudafrica, 549.321 del Perù, 531.239 del Messico, 489.122 della Colombia, 388.855 del Cile, 384.270 della Spagna, 347.835 dell’Iran, 320.286 del Regno Unito, 305.966 dell’Argentina, 301.323 dell’Arabia Saudita, 290.445 del Pakistan, 282.344 del Bangladesh, 254.636 dell’Italia, 251.805 della Turchia, 228.105 della Germania, 221.267 della Francia. Come vittime gli Usa con 175.087 precedono il Brasile con 110.019, il Messico con 57.774, l’India con 53.026, il Regno Unito con 41.381, l’Italia con 35.405, la Francia con 30.451, la Spagna con 28.670, il Perù con 26.658.