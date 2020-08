Una cosa Romiti la disse giusta

Confesso di non avere mai stimato Romiti, incarnazione perfetta di una Fiat e una borghesia parassitaria che in cambio della Cassa Integrazione e di qualsiasi aiuto di Stato erano pronte a tutto: la rinuncia ad essere vera classe dirigente nazionale, il subappalto del proprio giornale al comitato di redazione di turno, la complicità preventiva verso qualsiasi politicante di passaggio, l’imposizione del trasporto su gomma a un paese che avrebbe la fortuna di disporre di enormi corridoi d’acqua. L’opposto, per capirci, di ciò che fu Adriano Olivetti. Una cosa però Romiti la disse giusta, e fu l’unico in Italia a dirla. Fu quando Marchionne e Fiat “salvarono” Chrysler. Lui commentò lapidario: “Faccio i miei migliori auguri al Lingotto. Ma non saprei dire chi ha salvato chi tra le due società”. E al di là delle opinioni e delle mitologie, due realtà sono sotto gli occhi di tutti. Detroit è ancora una città dell’auto, Torino no. E a breve, a Torino e in Italia, di meccanico non si fabbricherà più nulla. FCA ha sede finanziaria ad Amsterdam e fiscale a Londra. Qui le servono solo due giornali sputtanati e bugiardi, e la fabbricazione di mascherine per Giuseppi Arcuri che gli ha fatto l’ultimo, penoso e vergognoso, regalo di 6,8 miliardi di “prestito”.

Giovani Negri