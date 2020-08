IL BANCO (E IL BUCO, NERO) DI ARCURI

Sono passati ormai sei giorni da quando si è conclusa la gara indetta dal commissario straordinario Domenico Arcuri per i nuovi banchi scolastici monoposto, con e senza rotelle. E il mistero avvolge tutta la vicenda. Si sa solo quel che Arcuri ha voluto farci sapere con un comunicato il 12 agosto: le imprese e raggruppamenti di imprese vincitrici della gara sono 11, su 14 che avevano partecipato, e verranno forniti 2,5 milioni di banchi.

Restano senza risposta diverse domande:

1) Quali sono le 11 imprese e raggruppamenti di imprese vincitrici della gara?

2) Dove sono i contratti stipulati con ciascuna di esse?

3) Qual è l’offerta economica presentata da ciascuna di queste imprese?

4) Qual è il costo complessivo per lo Stato di questa fornitura di 2,5 milioni di banchi?

5) In base a quale norma di legge il commissario Arcuri ha modificato i termini del bando ormai chiuso da giorni, spostando il termine tassativo della consegna dei banchi dall’11 settembre alla fine di ottobre? Qual è il nuovo termine di consegna per ciascuna delle 11 imprese che si sono aggiudicate la gara? Quali sanzioni sono previste per chi non lo rispettasse? È prevista la possibilità di ulteriori proroghe?

Anche andando sulle pagine “Amministrazione trasparente” del commissario straordinario e della presidenza del Consiglio, da cui Arcuri dipende, non si trova un solo documento sulla conclusione della gara e sui contratti stipulati. Zero assoluto.

In compenso, oggi Arcuri ha attaccato frontalmente il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Gianelli, che aveva osato criticare lo slittamento della consegna dei banchi ad ottobre, chiedendo di “conoscere con urgenza il calendario di consegna dei banchi monoposto. Non è possibile che i dirigenti scolastici lo vengano a sapere all’ultimo momento: l’organizzazione richiede tempo”. Parole “destituite di ogni fondamento”, ha replicato offeso Arcuri, facendo copia-incolla del suo comunicato di sei giorni fa.

Del resto, questo è il metodo Arcuri, che di fronte ad ogni critica reagisce con l’offesa. “Ennesime improvvide dichiarazioni”, aveva replicato al presidente di Assufficio, che prima aveva definito impossibile rispettare le condizioni e le tempistiche del bando e poi l’ipotesi che venissero cambiate in corso d’opera, come poi effettivamente avvenuto.

In maggio, di fronte alle introvabili mascherine di cui aveva stabilito il prezzo fisso, prima aveva attaccato i “liberisti che emettono sentenze quotidiane da un divano con un cocktail in mano”, e poi se l’era presa con gli speculatori farmacisti e distributori, accusati di averle fatte sparire.

Allergia ad ogni critica che condivide con Conte, che a metà maggio, alla domanda di un giornalista sulle mascherine aveva replicato con fastidio: “Quello che ha fatto Arcuri è chiaro e trasparente. È stato un impegno faticoso, non sottovaluterei la qualità del suo operato. Se poi lei ritiene di far meglio, ne terrò conto per il futuro”.

Tutto talmente chiaro e trasparente che dei documenti sull’esito della gara per i banchi monoposto non c’è traccia, neppure nelle pagine sulla trasparenza del duo Conte-Arcuri. Finiti in un buco nero.