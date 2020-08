SCRIPTA MANENT. CAZZATE ANCHE.

Il Corriere della Sera, per la penna dell’espertissimo Sandro Modeo, il 26 aprile scorso metteva alla berlina noi coglioni, sbeffeggiati come i Napalm 51 del Complottismo che alterano la corretta informazione. Per la precisione. Titolo: Coronavirus, le prove contro la teoria dell’incidente in laboratorio. Inizio dell’articolo: “I tanti Napalm 51 dell’infosfera — i veri protagonisti dell’infodemia in corso — hanno in questa fase ottimi sostegni: l’Amministrazione di quella che resta, chissà per quanto, la superpotenza egemone (leggi le dichiarazioni del 15 aprile del Segretario di Stato Mike Pompeo, con tanto di indagine dell’intelligence annunciata); altri governi occidentali, anche se con posizioni più sfumate (Macron)…..” e via di seguito tutto un aulico omaggio al Pensiero Egemone del Momento, che guardava con schifo e metteva alla berlina chiunque di fronte al Coronavirus puntava l’indice sulla Cina e sul Regime di Pechino. Della serie complottisti, populisti, razzisti. Oggi, 17 agosto, il Corriere della Sera, per la penna del sempre-espertissimo Sandro Modeo, spiega al popolo un’altra verità. Per la precisione. Titolo: Così una provincia della Cina ha fatto da «culla» a coronavirus, peste e Sars. Inizio dell’articolo: “Lo Yunnan è decisivo per spiegare la provenienza sia dei coronavirus, sia del batterio della peste. Perché è così? E che cosa è possibile fare per non «risvegliare» i patogeni in quella zona — e in altre — del pianeta?”. Non che poi l’Espertissimo Modeo, che complottista non è, non trovi il modo anche questa volta di spiegarci che lo Yunnan è così anche – se non soprattutto – per i soliti cattivi (“Osservando a ritroso lo Yunnan dal ‘200 a oggi, sarebbe facile dedurne che ci saremmo risparmiati qualche centinaio di milioni di morti con qualche «se»: se i mongoli avessero inibito il loro espansionismo; se i colonizzatori inglesi non avessero preteso di allargare la loro rete commerciale e i loro profitti; e così via”.).

Però, diamone atto, il “più grande” giornale italiano e il suo autorevolissimo ed espertissimo giornalista, il salto dai Napalm 51 dell’ Infodemia allo Yunnan culla del virus lo hanno fatto, o meglio lo hanno dovuto fare. E a noi non resta che considerare come – se è vero che un giornalista può scrivere tutto e l’opposto di tutto nell’arco di soli tre mesi – ciò non di meno vale l’antico adagio latino. Le cose scritte restano. E le cazzate, le grandi , grottesche cazzate, anche.

Giovanni Negri