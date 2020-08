ONORE A CARLO COLLODI

Dovevano arrivare a Inizio Settembre, non arriveranno neanche a Natale e alla Befana tutti avranno dimenticato questa storiaccia. Gli unici che faranno festa saranno i nuovi ricchi baciati da Arcuri Azzolina o dalla fortuna di produrre banchi monouso. Per il resto è la stessa, triste ed identica storia dei “Milioni di Mascherine in vendita dal 5 Maggio in 50.000 punti vendita”, dei “Milioni di tamponi per tutte le regioni” mai partiti ne’ arrivati (e i pochi arrivati senza reagente), di “Immuni la App che ci difenderà, solo degli irresponsabili potranno non usarla”. Miraggi. Palle. Parole in libertà. Milioni di servizi tv, titoli, articoli dedicati letteralmente al Nulla. E non è la fine: è solo l’inizio, la vera giostra sarà sui “Miliardi che arrivano dall’Unione Europea”.

Diciamolo: da Marzo a Ferragosto c’è stato un unico, incontrastato, gigantesco protagonista della vicenda italiana.

Giovanni Negri