La Cina sull’orlo della carestia

Per l’effetto combinato di siccità, inondazioni e Covid-19, gli agricoltori cinesi hanno perso fino a metà del raccolto di cereali. È quanto emerge da un’indagine del South China Morning Post, pubblicata oggi. Il calo della produzione cerealicola rischia di provocare problemi di approvvigionamento alimentare: riso, grano e mais sono fondamentali nella dieta della popolazione. Le perdite mettono inoltre in pericolo i piani governativi per arrivare all’autosufficienza nella produzione alimentare, obiettivo perseguito per fra fronte alla guerra commerciale con gli Stati Uniti e agli ostacoli al commercio internazionale causati dal coronavirus.

Gli Emirati Arabi Uniti protestano con l’Iran per le minacce dopo l’accordo con Israele.

Erdoğan manda il suo ministro degli Esteri a Caracas per approfondire la relazione con Maduro.

Grande marcia per la libertà in Bielorussia con 200.000 persone, ma Putin è pronto a mandare truppe.

Un sondaggio dà Biden al 50% e Trump al 46.

I vescovi cattolici dello Zimbabwe attaccano la repressione “senza precedenti” del regime contro gli oppositori. Il regime li accusa di volere “un genocidio tipo Ruanda” dell’etnia shona, cui è collegato il partito al potere.

Nel mondo numero record di 294.000 casi in 24 ore. In Francia con 6300 casi in due giorni mascherina obbligatoria anche nelle aziende private. In Russia 5000 casi in 24 ore, ma il governo annuncia l’inizio della vaccinazione entro un mese. Gli Usa hanno superato i 170.000 morti.

Secondo Worldometers, 21.842.782 casi di Coronavirus nel mondo, con 773.279 morti e 14.570.347 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 5.566.632 seguiti dai 3.340.197 del Brasile, 2.651.290 dell’India, 927.745 della Russia, 587.345 del Sudafrica, 535.946 del Perù, 522.162 del Messico, 468.332 della Colombia, 385.946 del Cile, 358.843 della Spagna, 343.203 dell’Iran, 318.484 del Regno Unito, 298.542dell’Arabia Saudita, 294.569 dell’Argentina, 289.215 del Pakistan, 276.549 del Bangladesh, 253.915 dell’Italia, 249.309 della Turchia, 224.997 della Germania, 218.536 della Francia. Come vittime gli Usa con 173.128 precedono il Brasile con 107.879, il Messico con 56.757, l’India con 51.079, il Regno Unito con 41.366 , l’Italia con 35.396, la Francia con 30.410, la Spagna con 28.617, il Perù con 26.281.