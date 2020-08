Ai tempi della rivoluzione comunista cinese, Mao Tse-Tung veniva definito “Il Grande Timoniere”. Oggi Repubblica ci ammonisce ad affidarci finalmente anche noi al nostro Timoniere, che sarebbe il Comitato tecnico-scientifico, “il consesso di saggi che da febbraio ci indica la strada maestra”.

Domani saranno passati 200 giorni da quando il governo ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria. Ci si aspetterebbe finalmente una campagna di stampa all’insegna di “E’ l’ora dei tamponi”, lo strumento essenziale per tracciare i contagiati, soprattutto gli asintomatici, e risalire alla catena dei loro contatti recenti, come ha insegnato il Veneto, che ha fatto da sé, in contrasto con le direttive del ministero della Salute.

E invece, mentre accedere a un tampone è ancora un privilegio raro, Repubblica oggi annuncia-proclama-sentenzia che “È l’ora di Immuni”. L’ha detto il nostro Timoniere tecnico-scientifico, secondo il quale l’app sarà “Decisiva” per tutti gli studenti dai 14 anni in su.

Nell’articolo, Riccardo Luna racconta quanto sia fatta bene la nostra app: “Secondo la pagella stilata a livello globale su tutte le app di tracciamento contagi, quella italiana è fra le pochissime ad avere avuto il massimo dei voti in tutte le categorie”. Eppure, fino al 2 agosto era stata scaricata solo da 4,6 milioni di persone su 60 milioni di abitanti. Un flop. Secondo Repubblica, perché è stata snobbata dal governo stesso, prima ancora che dai cittadini, forse perché i ministri, a parte quello all’Innovazione, “non avevano capito davvero come funziona”.

A Repubblica, dove domina la spocchia di chi ha capito tutto e si trova ad aver sempre a che fare con una popolazione di ignoranti incoscienti, non hanno capito che il governo ne parla poco perché altrimenti dovrebbe ammettere quel che i cittadini hanno capito benissimo. Immuni è una trappola, perché se ricevi l’avviso che sei stato a contatto con un contagiato e ti rivolgi al tuo medico, il risultato è che devi andartene in quarantena per due settimane, senza che prima nessuno ti faccia un tampone. “Tampone”, quella parola che nell’articolo di Repubblica non compare mai. Come non compare mai la parola “quarantena”.

L’app Immuni sarà pure tecnicamente fantastica, come racconta Repubblica, ma la sua gestione sanitaria è inesistente. Dopo 200 giorni di stato di emergenza siamo ancora qui, al punto di partenza. E i 55 milioni di italiani che non hanno scaricato Immuni hanno capito benissimo la differenza che corre fra tracciare per verificare se sei positivo o no, e tracciare per rinchiuderti in casa, bloccandoti le attività di lavoro e di studio, senza fare alcun controllo.

È l’ora dei tamponi, con o senza Immuni, checché ne dicano i maoisti del virus e il loro Grande Timoniere.