SULLA SCUOLA UN VERGOGNOSO CIRCO DEL NULLA

È stato tutto uno scherzo. Il 14 settembre le scuole riapriranno nelle stesse condizioni nelle quali hanno chiuso tra fine febbraio e inizio marzo. Quasi sei mesi di milioni di parole, mentre presidi e bidelli sono diventati esperti di misurazioni di ogni angolo delle loro aule per garantire il fondamentale metro di distanza dalle “rime buccali”. La ministra Azzolina, orgogliosa, ci ha creato pure un software per misurare le aule di tutto il paese. Poi con il collega di nostra sventura Domenico Arcuri ha deciso che erano necessari subitissimo due milioni e mezzo di nuovi banchi monoposto, tradizionali e avveniristici con le ruote. Entro l’11 settembre. E invece i nuovi banchi arriveranno a fine ottobre, forse, pare, salvo proroghe fino a Natale, che poi alla Befana nessuno se ne ricorderà più. Intanto si riapre con quelli che c’erano quando le scuole sono state chiuse.

Sei mesi buttati al vento, con studenti piccoli e grandi a casa, senza che si sia approfittato per ristrutturare e mettere in sicurezza tutte le malmesse scuole del paese. Nulla, solo chiacchiere, in presenza e a distanza.

Ora il Comitato tecnico-scientifico dice che, in attesa di novità, si può andare a scuola anche se manca il metro di distanza, basta mettersi la mascherina. Prima, invece, il direttore generale del ministero aveva scritto agli uffici regionali e ai presidi dicendo che occorrevano le mascherine quando ci si muoveva e il metro di distanza quando si stava fermi in classe. Ma ora arriva il contrordine e le due misure diventano alternative.

Insomma, dopo quasi sei mesi è come in marzo. Allora le scuole sono state chiuse, tra un mese riaprono. Altro che metri, nuove scuole, nuove aule, nuovi banchi, tensostrutture da montare non si sa dove. Lavarsi le mani, una mascherina e via, a scuola. Quelli che non vanno via sono Azzolina e Arcuri, i protagonisti di questo vergognoso circo del nulla.