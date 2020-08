Ricandidatura Raggi e alleanza con i partiti, Rousseau ha detto Sì

La consultazione degli iscritti M5s per la modifica del mandato zero e che consentirà alla sindaca di Roma, Virginia Raggi di ricandidarsi ha ottenuto 39.235 voti pari all’80,1 % dei votanti. I No hanno ricevuto 9.740 voti, pari al 19,9 % del totale dei voti. Il quesito agli iscritti M5s sulla possibilità di alleanze per le elezioni amministrative, oltre che con liste civiche, anche con i partiti tradizionali ha ricevuto 29.196 voti favorevoli, pari al 59,9% dei votanti sulla piattaforma Rousseau. I No sono stati 19.514, il 40,1% del totale.

L’Ue pronta a nuove sanzioni contro la Bielorussia, Lukashenko si dice pronto al dialogo con Paesi stranieri, Svetlana Tikhanovskaya ha pubblicato un video messaggio in cui esorta le autorità a fermare la violenza e ad avviare un dialogo con la popolazione.

Sorpresa: malgrado le polemiche la popolarità di Bolsonaro sta salendo. A luglio è arrivata al 37% dal 32% di giugno, mentre la disapprovazione è scesa dal 44 al 33%. Merito anche del fatto che per dare sussidi si prepara a violare la legge sul tetto di spesa pubblica.

A quattro giorni dall’inizio delle indagini sui finanziamenti irregolari di Podemos il leader Iglesias rompe il silenzio parlando di “processo mediatico”. Accordo di pace storico tra Israele e Emirati Arabi Uniti. Netanyahu rinuncia alle annessioni e in cambio spera in un processo di pace per la regione.

Rilasciati in Bielorussia 1000 manifestanti.

Trump dice che sta togliendo finanziamenti al servizio postale apposta per evitare che si voti per posta.

Accordo di pace storico tra Israele e Emirati Arabi Uniti. Netanyahu rinuncia alle annessioni e in cambio spera in un processo di pace per la regione.

Anche Bahrein e Oman si appresterebbero a stabilire relazioni con Israele. Iran e Turchia condannano.

Di fronte alle minacce cinesi Taiwan aumenta la spesa militare del 10%.

In Costa d’Avorio quattro morti nelle proteste contro la terza candidatura, contestata, del presidente Alassane Ouattara.

523 casi e 6 morti. Il governo dice che è rischioso tenere aperte le discoteche.

Adesso è la Cina che accusa il Brasile di spargere il contagio sul Covid con ali di pollo congelate.

Diecimila, delle oltre 35mila vite perse in Italia a causa del coronavirus, si sarebbero potute salvare, se il nostro Paese avesse aggiornato il proprio piano anti-pandemie, secondo le linee guida indicate negli anni scorsi dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). L’Italia, si legge nelle 65 pagine del rapporto messo a punto dal generale dell’Esercito in pensione Pier Paolo Lunelli, che verrà presentato ai magistrati che indagano sui presunti errori commessi dalle autorità italiane, disponeva solamente di un “piano vecchio e inadeguato” che “non fa alcun riferimento a scenari e ipotesi di pianificazione”. È quanto anticipa il Guardian, che ha visionato il rapporto di Lunelli, che è stato comandante della Scuola per la difesa nucleare, batteriologica e chimica e ha contribuito a scrivere i protocolli contro le pandemie per alcuni Paesi, tra i quali l’Italia. Secondo quanto riporta il quotidiano britannico, l’Italia non ha aggiornato il proprio piano anti-pandemie nel 2017, quando l’Oms e l’Ecdc indicarono nuove linee guida.

È morto di Covid Darío Vivas, sindaco di Caracas e uomo di Maduro.

Anche il governo spagnolo chiude le discoteche contro il Covid.

Il Regno Unito impone una quarantena di 14 giorni a chi arriva dalla Francia e Paesi Bassi.

Secondo Worldometers, 21.095.532 casi di Coronavirus nel mondo, con 757.779 morti e 13.946.466 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 5.416.014 seguiti dai 3.229.621 del Brasile, 2.464.316 dell’India, 912.823 della Russia, 572.865 del Sudafrica, 507.996 del Perù, 505.751 del Messico, 433.805 della Colombia, 380.034 del Cile, 355.856 della Spagna, 336.324 dell’Iran, 313.798 del Regno Unito, 294.519 dell’Arabia Saudita, 287.300 del Pakistan, 276.072 dell’Argentina, 271.881 del Bangladesh, 252.235 dell’Italia, 245.635 della Turchia, 222.269 della Germania, 209.365 della Francia. Come vittime gli Usa con 170.422 precedono il Brasile con 105.564, il Messico con 55.293, l’India con 48.177, il Regno Unito con 41.347, l’Italia con 35.231, la Francia con 30.388, la Spagna con 28.605, il Perù con 25.648.