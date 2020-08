QUELLI CHE

Quindi Monti va “all’Oms per spiegare che la salute deve contare di più, la mia commissione darà’ indicazioni tra economia e politica”. E all’improvviso capisci che fu Lui il vero padre di tutti gli Uomini Nuovi. Gli Eletti mai votati, i Tecnici delle inesistenti società civili, gli Elevati dei ripostigli, i Giuseppi arlecchini Gialloverdi Rossogialli, gli Arcuri maghi delle mascherine e dei banchi che scompaiono in una App, i Tridico così colti da dare il reddito di cittadinanza alla Ndrangheta e ai Pietro Maso mentre sfogliano la margherita dei consiglieri comunali porci e boia che hanno chiesto i 600 euri. Diciamolo: questo nostro tempo è purtroppo anche, soprattutto il loro. Il tempo narrato dal miglior Garcia Marquez nella Macondo dove tutto marcisce in una incerta eternità. Il tempo degli uomini fotografati dal miglior Pannella, con grandiosa sintesi: “Quelli che sanno tutto, e non capiscono un cazzo”.

Giovanni Negri