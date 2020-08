COSÌ NACQUE IL PUS (Favola di Ferragosto)

Se due indizi fanno un sospetto, tre fanno una prova. Primo: la Pascale solca dolcemente il Mediterraneo in panfilo con la nuova compagna Paola Turci, gia soubrette dei festival dell’Unita, a spese di Silvio. Secondo: Gianni Letta, con la sua intramontabile espressione che ricorda il cameriere Jeeves dei migliori romanzi di Wodehouse, si aggira affannato e sempre più spesso con decine di cartelline sotto braccio nei pressi di Palazzo Chigi. Terzo, e definitivo: con la leggiadra leggerezza che lo ha caratterizzato nel migrare disinvolto da Togliatti a Ratzinger, Giuliano Ferrara si è ieri schierato per il Si al referendum di Giggino, Dibba e l’Elevato Grillo. A breve , temo, avremo il fidanzato cubano di Casalino, esperto in trading on line, ingaggiato all’ Isola dei Formosi, e una Barbara d’Urso in lacrime inginocchiata davanti alla neo lady Giuseppi (“Naaaaaaa, non è vero che papà non pagava le tasse di soggiorno dell’hotel Plaza e ha dovuto patteggiare un anno di carcere, è tutta una montaturaaaaaa”). A seguire: Mediaset ricalca il modello Fca e proclama lo stato di difficoltà in quanto prostrata dal Covid. Il governo risponde al grido di dolore e stanzia un paio di miliardi. Forza Italia vota il Mes “in nome del bene del popolo italiano” e salva in automatico il Governo al Senato invocando “l’ emergenza sanitaria”. Tajani diventa sottosegretario tecnico alle Poste, e via tutti insieme appassionatamente fino alla fine della legislatura . Solo voi, sciocchini, non l’avevate capito. A Ferragosto nasce il PUS . Partito unico dello Smartuorchi. Affrettatevi, siete ancora in tempo e sappiatelo: bussate e vi sarà aperto. Parola d’ordine: Ricoverifund.

Giovanni Negri