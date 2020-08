ARCURI: BANCO O BANCHETTO?

Ormai Domenico Arcuri fa e disfa come meglio gli aggrada, come se l’essere Commissario straordinario non gli imponesse di rispettare i bandi di gara che egli stesso emana. Ieri sera Arcuri ha annunciato che sono ben 11 le imprese e associazioni di imprese (di cui non si conoscono ancora i nomi) che hanno vinto la gara per la fornitura di 2,6 milioni di banchi scolastici monoposto, tradizionali e innovativi con le ruote. Lo scopo del bando era quello di assicurare la riapertura delle scuole in sicurezza, garantendo l’obiettivo inderogabile di un metro di distanza tra gli studenti. Anzi, tra le loro “rime buccali”, secondo l’aulico linguaggio burocratico del Comitato tecnico-scientifico. Quindi la consegna e il montaggio dei nuovi banchi dovevano assolutamente avvenire prima dell’inizio dell’anno scolastico.