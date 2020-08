Salite del 1200% le azioni dell’editore di Hong Kong Jimmy Lai, libero su cauzione

Il magnate della stampa di Hong Kong Jimmy Lai liberato su cauzione grazie alla protesta internazionale. Le azioni del suo gruppo dopo l’arresto sono salite del 1200%.

Kamala Harris scelta da Biden come candidata alla vicepresidenza. Figlia di un giamaicano e di una indiana tamil, è stata la prima indo-americana ad arrivare al Senato e sarebbe sia la prima vicepresidente donna, sia la prima vicepresidente nera, sia la prima vicepresidente di origine asiatica.

Il Regno Unito in recessione per la prima volta dopo 11 anni.

Polemica su un video del 2018 in cui in Florida un bambino di 8 anni è ammanettato e portato in carcere dopo aver colpito una maestra.

Taiwan firma un accordo con gli Usa e denuncia una incursione aerea cinese.

L’Unione Europa afferma che il Venezuela non presenta le condizioni per un processo elettorale equo.

Nuova impennata di contagi in Germania. 1226 casi in un giorno. Anche in Francia la situazione peggiora. Record giornalieri di morti nel Victoria, in Australia. Anche in Nuova Zelanda primi casi dopo 102 giorni.

Secondo Worldometers, 20.552.811 casi di Coronavirus nel mondo, con 746.644 morti e 13.465.577 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 5.306.851 seguiti dai 3.112.393 del Brasile, 2.333.166 dell’India, 902.701 della Russia, 566.109 del Sudafrica, 492.522 del Messico, 489.680 del Perù, 410.453 della Colombia, 376.616 del Cile, 373.692 della Spagna, 333.699 dell’Iran, 312.789 del Regno Unito, 291.468 dell’Arabia Saudita, 285.921 del Pakistan, 266.498 del Bangladesh, 260.911 dell’Argentina, 251.237 dell’Italia, 243.180 della Turchia, 219.530 della Germania, 204.172 della Francia, 156.995 dell’Iraq, 143.749 delle Filippine, 130.718 dell’Indonesia, 120.421 del Canada, 113.646 del Qatar, 100.855del Kazakistan, 95.834 dell’Egitto, 95.563 dell’Ecuador, 93.328 della Bolivia, 87.173 di Israele, 84.737 della Cina. Come vittime gli Usa con 167.761 precedono il Brasile con 103.099, il Messico con 53.929, il Regno Unito con 46.628, l’India con 46.216, l’Italia con 35.215, la Francia con 30.354, la Spagna con 28.581, il Perù con 21.501, l’Iran con 18.988, la Russia con 15.260, la Colombia con 13.475, il Sudafrica con 10.751, il Cile con 10.178.