REFERENDUM, C’E’ CHI DICE NO

L’Inps Deviata come i Servizi Segreti dei bei tempi diventa un Ministero di Polizia che semina infamia e mette alla gogna chiunque : consiglieri comunali, provinciali, regionali da Canicattì a Sondrio, rei di avere chiesto un bonus come previsto dalle leggi volute dai Padroni dell’Inps. I media compravenduti con sede fiscale ad Amsterdam sostengono la valanga di guano di un’Antipolitica che ormai affida il potere ai Sacerdoti Incorruttibili di Giuseppi e i suoi Fratelli, gli Arcuri e i Tridico mai votati nè eletti da nessuno. In nome dell’Onestà si vuole farla finita con la democrazia politica e le sue istituzioni, e anche con le gare, gli appalti, il libero mercato. Per quel che vale, e pur sapendo che è una battaglia persa, chi sente di avere un po’ di dignità politica – e di qualsiasi colore politico sia – credo debba alzare la testa. C’è chi dice No, e chi vuol dire No lo deve dire al referendum dei demagoghi.

Giovanni Negri