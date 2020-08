A mezzanotte scade il termine entro cui il Commissario straordinario Domenico Arcuri deve firmare i contratti con le imprese che si sono aggiudicate l’appalto per la fornitura tre milioni di banchi scolastici monoposto, divisi a metà fra tradizionali e innovativi con le ruote. Arrivati alle ore 18,30, ancora non si sa niente.

Per ora si sa che due delle 14 offerte sono state presentate da aziende italiane che, per loro stessa ammissione, hanno indicato modalità e tempistiche diverse da quelle prescritte dal bando, ritenute impossibili da rispettare. Infatti, il bando prevede lotti da 200.000 banchi, che dovranno essere consegnati e montati nelle scuole entro l’8 settembre, con un ritardo massimo tollerato di quattro giorni. Quindi, 27 giorni a disposizione, massimo 31, per produrre, imballare, consegnare e montare nelle scuole sparse in tutta il Paese tre milioni di banchi con e senza rotelle. Vedremo se nelle altre 12 offerte qualche azienda, italiana o estera, ritiene di essere in grado di soddisfare le richieste di Arcuri.

Intanto, Il presidente di Assufficio, Gianfranco Marinelli, ha avvertito che se per la consegna dei banchi si facesse intervenire l’esercito in sostituzione delle aziende, come ipotizzato da Arcuri a La7 il giorno dopo la chiusura del bando, la gara sarebbe nulla, perché “Ci sono aziende italiane che non hanno partecipato perché prevedevano impossibile garantire la consegna. Le gare prevedono delle condizioni e se le condizioni vengono cambiate le gare sono nulle”.

Inoltre, sui banchi monoposto con le rotelle, che non hanno la certificazione UNI EN per l’utilizzo come banchi scolastici e la cui “idoneità funzionale” viene affidata da Arcuri alla certificazione da parte dei dirigenti scolastici che già li utilizzano, Cristina Costarelli, dirigente scolastica del liceo scientifico Newton di Roma, annuncia: “In quanto dirigente mi sento autorizzata a non accettare la fornitura alla consegna, se mai ci sarà. Ma parlo anche al plurale, da vice presidente Anp (Associazione nazionale presidi) Roma. Senza certificazione attendibile dagli enti preposti non accetteremo i banchi”.

Ed Emidio Salvatorelli, presidente di Vastarredo, la più importante industria italiana di produzione di arredi scolastici, aggiunge: “Non esiste al mondo che un preside possa dichiarare la funzionalità di un prodotto. Perché non esiste una idoneità funzionale, ma una idoneità in base ad una norma. Io spendo centomila euro l’anno in certificazioni dunque la stazione appaltante può dire quello che vuole, ma chi ha scritto il bando non è preparato e qualcuno potrebbe impugnarlo”.

Qualche giorno fa, La7 ha celebrato Arcuri, presentandolo come «L’uomo delle missioni impossibili», «L’uomo che “combatte” i problemi», «Il Mister Wolf in missione per Conte». In realtà, dalle mascherine ai tamponi, dall’app Immuni ai banchi scolastici, Arcuri è un arrogante cialtrone che i problemi li crea e mai li risolve.