Usa e Taiwan pensano a una Oms alternativa

Progetto Taiwan: la visita a Taipei del segretario alla Sanità e ai Servizi Umani degli Stati Uniti, Alex Azar, avrebbe come obiettivo lanciare una Oms alternativa tra Usa e Taiwan.

Putin annuncia il primo vaccino contro il Covid 19. Oms: prima serve rigorosa valutazione.

Messaggio di Svetlana Tikhanovskaya, leader dell’opposizione bielorussa, dopo aver lasciato il Paese, riparando in Lituania. “Pensavo che la campagna elettorale mi avesse temperata e mi avesse dato la forza di poter superare tutto, ma probabilmente sono rimasta una debole donna come prima. Ho preso una difficile decisione, l’ho presa assolutamente da sola. Né gli amici, né l’ufficio elettorale, né Serghei hanno potuto in nessun modo influenzarla. So che molti mi capiranno, molti mi condanneranno e molti mi odieranno. Ma sapete, che Dio non vi dia mai una scelta come quella davanti alla quale mi sono trovata io. Perciò dico a tutti: prendetevi cura di voi. Nessuna vita vale ciò che sta succedendo adesso. I bambini sono la cosa più importante che abbiamo nella vita”.

Intanto che Lukashenka e Xi colpiscono, pure Maduro non se ne sta con le mani in mano. Tra domenica e ieri gruppi paramilitari hanno occupato le sedi di Azione Democratica, storico partito socialdemocratico che fu il più importante nel Venezuela della quarta repubblica.

Il tesoriere di Podemos Juan Manuel del Olmo è stato appena incriminato per malversazione.

Atene chiede una riunione di emergenza della Ue per lo scontro con la Turchia.

Il vicecancelliere e ministro delle Finanze Olaf Scholz scelto come candidato della Spd alla successione di Angela Merkel.

Secondo Worldometers, 20.259.579 casi di Coronavirus nel mondo, con 739.212 morti e 13.190.518 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 5.251.446 seguiti dai 3.057.470 del Brasile, 2.269.052 dell’India, 892.654 della Russia, 563.598 del Sudafrica, 485.836 del Messico, 483.133 del Perù, 397.623 della Colombia, 375.044 del Cile, 370.060 della Spagna, 328.844 dell’Iran, 311.641 del Regno Unito, 289.947dell’Arabia Saudita, 285.191 del Pakistan, 260.507 del Bangladesh, 253.868 dell’Argentina, 250.825 dell’Italia, 241.997 della Turchia, 218.500della Germania, 202.775 della Francia, 153.599 dell’Iraq, 136.638 delle Filippine, 127.083 dell’Indonesia, 120.132 del Canada, 113.262 del Qatar, 100.164 del Kazakistan, 95.666 dell’Egitto, 94.701 dell’Ecuador, 91.635 della Bolivia, 85.222 di Israele, 84.712 della Cina. Come vittime gli Usa con 166.192 precedono il Brasile con 101.857, il Messico con 53.003, il Regno Unito con 46.526, l’India con 45.361, l’Italia con 35.209, la Francia con 30-340, la Spagna con 28.576, il Perù con 21.276, l’Iran con 18.616, la Russia con 15.001, la Colombia con 13.154, il Sudafrica con 10.621, il Cile con 10.139.