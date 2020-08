DOSSIERAGGIO INPS. MERDA DI STATO NEL VENTILATORE

Non c’è frode, non c’è corruzione, non ce ne erano neppure i presupposti, eppure la Direzione centrale Antifrode, Anticorruzione e Trasparenza dell’Inps ha impiegato tempo e risorse umane, a spese dei contribuenti, per incrociare i dati di tutti coloro che ricoprono cariche istituzionali nazionali, regionali e comunali, con quelli di chi ha richiesto il Bonus Covid da 600 euro, avendone pieno diritto. Assodato che non c’erano irregolarità e frodi, l’Inps ha comunque compilato dossier su ciascuno di essi, compreso il partito di appartenenza, e poi ha deciso di far filtrare all’esterno, anonimamente, i dati complessivi. L’informazione è che 5 parlamentari hanno fatto richiesta del bonus, 3 l’hanno ottenuto e circa 2.000 persone che ricoprono cariche regionali o comunali hanno fatto altrettanto.