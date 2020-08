DELATORE. E CIALTRONE.

Facile scatenare la Caccia alle Streghe a Ferragosto per meglio non spiegare perché non hai ancora pagato la Cassa Integrazione di Marzo. In una democrazia normale il delatore sarebbe stato scaraventato fuori dai vertici della previdenza pubblica. Solo in questo paese malato si permette al cialtrone di parlare di privilegi contro chi peraltro ha semplicemente usato una stupida legge fatta dai suoi padroni, di tacere sui soldi che milioni di poveri aspettano da marzo, di insultare le imprese “pigre e opportuniste che non riapriranno perché intanto c’è lo Stato che paga l’80% degli stipendi dei loro dipendenti”.

Giovanni Negri