Trump lascia Huawei senza chip

Huawei per via del bando Usa starebbe finendo i chip

TikTok farà ricorso contro l’ordine esecutivo di Trump. Twitter interessata a comprarla.

A Hong Kong arrestato il magnate Jimmy Lai, vicino all’opposizione. È accusato di aver violato la nuova legge sulla sicurezza.

Malgrado le grandi manifestazioni dell’opposizione Lukashenka con il 79,6% dei voti degli exit poll avrebbe ottenuto il suo sesto mandato da presidente della Bielorussia. Nuove grandi proteste duramente represse.

728 feriti nelle proteste in Libano. Si dimettono i ministri dell’Informazione e dell’Ambiente e altri tre starebbero per lasciare. Intanto la Conferenza dei Donatori promette 250 milioni di euro. Anche George Clooney e Amal Alamuddin donano 100.000 euro.

In Israele, crisi nel governo per uno scontro sul bilancio.

Anche un italiano arrestato nella repressione del Varsavia Pride.

Juan Carlos è arrivato a Abu Dhabi.

Sei turisti francesi assieme alle guide uccisi in Niger durante un tour per vedere giraffe.

In Bolivia inchiesta giudiziaria su Evo Morales che da presidente avrebbe avuto una relazione con una quattordicenne.

Il mondo supera i 20 milioni di contagi, gli Stati Uniti superano i 5 milioni di contagi, il Brasile i 100.000 morti. Italia circondata dalla seconda ondata: Francia, Spagna e Balcani.

Secondo Worldometers, 20.026.186 casi di Coronavirus nel mondo, con 734.020 morti e 12.900.661 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 5.199.444 seguiti dai 3.035.582 del Brasile, 2.215.074 dell’India, 887.536 della Russia, 559.859 del Sudafrica, 480.278 del Messico, 478.024 del Perù, 387.481 della Colombia, 373.056 del Cile, 361.442 della Spagna, 326.712 dell’Iran, 310.825 del Regno Unito, 288.690 dell’Arabia Saudita, 284,660 del Pakistan, 257,600 del Bangladesh, 250,566dell’Italia, 240.804 della Turchia, 246.499 dell’Argentina, 217.281 della Germania, 197.921 della Francia, 150.115 dell’Iraq, 129.913 delle Filippine, 125.396 dell’Indonesia, 119.451del Canada, 112.947 del Qatar, 99.442 del Kazakistan, 95.492 dell’Egitto, 94.459 dell’Ecuador, 89.999 della Bolivia, 84.668 della Cina. Come vittime gli Usa con 165.617 precedono il Brasile con 101.136, il Messico con 52.298, il Regno Unito con 46.574, l’India con 44.466, l’Italia con 35.205, la Francia con 30.324, la Spagna con 28.503, il Perù con 21.072, l’Iran con 18.427, la Russia con 14.931, la Colombia con 12.842, il Sudafrica con 10.408, il Cile con 10.077.