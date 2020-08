FURBINI E FURBONI. ARTICOLINI E ARTICOLONI.

Migliaia di articoli sui 5 deputati furbini che si sono presi anche i 600 euri, evvai di Ferragosto con tutti i Giornalisti Coraggiosi Scatenati Controlacasta. Invece due giorni fa l’amministratore delegato di FCA , incassati quasi 7 miliardi di euri da Giuseppi Arcuri e distribuiti i lucrosi dividendi dalle sue sedi fiscali di Londra e Amsterdam, verga un’elegante lettera in inglese con la quale intima a tutta la produzione italiana di smetterla di produrre alcunchè, tranne forse delle mascherine per ringraziare Giuseppi Arcuri. Con una firma, 60.000 posti di lavoro decapitati nel Paese dove Repubblica e La Stampa (con sedi fiscali pure loro tra Londra e Amsterdam) e i Sindacati inneggiano al “divieto di licenziamento”. Risultato: zero articoli, zero titoli. Chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto.

Giovanni Negri