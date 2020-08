Trump vieta rapporti con i proprietari di TikTok

Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che vieta a qualsiasi persona o azienda statunitense di avere rapporti commerciali con ByteDance, la società proprietaria di TikTok.

Arrestato il direttore del porto di Beirut. Dura protesta nella notte di fronte al Parlamento, con sassate alla polizia.

La procuratrice generale di New York Letitia James ha avviato una causa legale contro la National Rifle Association (Nra): accusa il leader Wayne LaPierre e altri dirigenti di aver utilizzato per scopi personali milioni di dollari dell’associazione, che è registrata come no profit – un grave reato finanziario. Trump risponde consigliando la Nra di spostare la sua sede in Texas.

L’ex-funzionario della intelligence saudita Saad al-Jabri accusa il principe Mohammed bin Salman di aver ordinato di farlo assassinare.

Cristina Kirchner dice che vuole fare causa a Google perché compare quando si cerca “ladrona de la nación argentina”.

A Hong Kong 24 incriminati per la veglia in memoria della strage di Tienanmen.

A Istanbul, muore di infarto il muezzin che ha chiamato alla preghiera in Santa Sofia.

Il numero dei contagiati per Covid nel mondo passa i 19 milioni. Quello negli Stati Uniti i 5 milioni. Quello dell’India i 2 milioni. Il Bangladesh ha superato i contagiati dell’Italia. Negli Usa si stimano 300.000 morti entro dicembre.

