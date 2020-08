ARCURI MENTE

Ieri su La7, David Parenzo e Luca Telese hanno intervistato, tra incensamenti vari, il Commissario straordinario Domenico Arcuri, presentato come “Il Mister Wolf in missione per Conte”.

A proposito dell’app Immuni, che dal 1° giugno al 2 agosto è stata scaricata solo da 4,6 milioni di persone su 60 milioni di abitanti, è stato sentito Michele Colajannni, docente di sicurezza informatica all’Università di Modena e Reggio Emilia. Colajanni ha spiegato il flop di Immuni con il problema dei falsi positivi e dei falsi negativi segnalati dall’app ma, soprattutto, con “il fatto che le persone che ricevono una notifica si dovrebbero mettere in autoisolamento preventivo per 15 giorni, senza una garanzia di un’analisi, di un tampone”.