IL BANDO TIENE BANCO

Il Commissario straordinario Domenico Arcuri è soddisfatto. Sono 14 le offerte di aziende, italiane e non, arrivate ieri sul suo tavolo per partecipare al bando per tre milioni di banchi scolastici singoli, divisi a metà fra tradizionali e innovativi con le ruote. Alla faccia delle associazioni di categoria che dicevano che il bando sarebbe andato deserto, perché prevede una quantità di banchi impossibile da soddisfare nei tempi previsti, commentano sui social coloro che rilanciano un articolo del Fatto Quotidiano, secondo cui si è trattato di “Un attacco a cui poi si è accodata anche la politica (dentro e fuori alla maggioranza)”.