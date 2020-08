GOVERNO CONTE: CATASTROFE INDUSTRIALE

Fca ha capito tutto, incassato il prestito da 6 miliardi ha bloccato le aziende italiane di auto e il relativo indotto di 10.000 piccole aziende: farà mascherine per Arcuri. Intanto la britannica Tci denuncia “un esproprio di fatto da parte del governo italiano” di Atlantia , della quale fa parte, e prepara ricorsi internazionali. La stessa Atlantia ha deciso di offrire la sua quota di Autostrade mettendola all’asta internazionale e i Benetton hanno comunicato di voler vendere tutto: il rischio concreto è la fine del controllo italiano sulla rete autostradale e una manutenzione da terzo mondo. Quanto all’acciaio, Arcelor Mittal è sempre più determinata a mollare Taranto , dopo il voltafaccia del governo italiano sulla non perseguibilità dei vertici della multinazionale per i reati precedenti all’arrivo del gruppo anglo-indiano. Morale : il governo dei Giuseppi, quelli che confondono la Libia e il Libano e che continuano a gridare in Tv “Siamo ricchi, arriva il Recovery Fund”, sta letteralmente svendendo , facendo marcire e lasciando andare a pezzi ciò che resta dell’industria italiana.

Giovanni Negri