Covid, Biden non andrà alla Convention democratica

Per via della pandemia Biden rinuncia a recarsi a Milwuakee per la convenzione democratica. Accetterà la candidatura presidenziale per teleconferenza.

Tra i 3 e i 5 miliardi di dollari i danni a Beirut. Quasi la metà della città distrutta. Accuse incrociate di sabotaggio tra Israele e Hezbollah.

Il presidente Álvaro Uribe Vélez risulta positivo al Covid il giorno dopo essere stato messo ai domiciliari.

Un deputato dell’opposizione denuncia che in Venezuela le vittime del Covid sarebbero almeno il doppio di quelle ammesse dal regime.

Secondo Worldometers, 18.983.280 casi di Coronavirus nel mondo, con 711.313 morti e 12.173.401 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 4.973.741davanti a 2.862.761 del Brasile, 1.967.700 dell’India, 866.627 della Russia, 529.877 del Sudafrica, 456.100 del Messico, 447.624 del Perù, 364.723 del Cile, 352.847 della Spagna, 345.714 della Colombia, 317.483 dell’Iran, 307.184 del Regno Unito, 282.824 dell’Arabia Saudita, 281.863 del Pakistan, 248.803 dell’Italia, 246.674 del Bangladesh, 236.112 della Turchia, 220.682 dell’Argentina, 214.104 della Germania, 194.029 della Francia, 137.556 dell’Iraq, 118.187del Canada, 116.871 dell’Indonesia, 115.980 delle Filippine, 111.805 del Qatar, 95.942 del Kazakistan, 94.875 dell’Egitto, 88.866 dell’Ecuador, 85.141 della Bolivia, 84.491della Cina. Come vittime gli Usa con 161.607 precedono il Brasile con 97.418, il Messico con 49.698, il Regno Unito con 46.364, l’India con 40.772, l’Italia con 35.181, la Francia con 30.305, la Spagna con 28.499, il Perù con 20.228, l’Iran con 17.802, la Russia con 14.490, la Colombia con 11.624.