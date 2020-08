A luglio le presenze negli hotel sono crollate del 51%

Nell’anniversario dell’atomica in Libano hanno ribattezzato la catastrofe “Beiturshima”. Le esplosioni avvenute ieri al porto di Beirut avevano un potere esplosivo pari a un decimo di quello scatenato dalla bomba di Hiroshima, lanciata 75 anni fa. Il presidente Michel Aoun conferma che le esplosioni sono state causate dal deposito di nitrato di ammonio incustodito. Autorità portuali e della dogana agli arresti domiciliari. Sospetti sulla presenza di un deposito di armi. Gli ex primi ministri domandano “un’inchiesta internazionale o araba” sulla vicenda. Il governatore di Beirut: Abbiamo bisogno di cibo, vestiti, materiale per ricostruire le case, un riparo per i rifugiati. Macron offre di coordinare l’aiuto internazionale.

Facebook blocca il video della campagna elettorale di Trump per avere detto che i bambini sono immuni al Covid. Google cancella 2596 canali YouTube accusato di fare propaganda al governo cinese.

Il partito di Uribe e del presidente Duque chiede una Costituente per riformare la Giustizia colombiana.