I SONDAGGI DI ARCURI

Non so perché ma questi sondaggi estivi che ogni settimana danno il Pd al 20, al 25 e fra breve immagino al 30 % hanno qualcosa di stranamente simile ai 5 milioni di mascherine di Arcuri distribuite dal 5 maggio in 50.000 punti vendita, ai milioni di tamponi “pronti per tutte le Regioni” , al fragoroso successo della App Immuni “già scaricata da milioni e milioni di italiani”, alle mascherine di Regione Lazio che Zingaretti ha pagato 14 milioni. Insomma tutte cose bellissime, delle quali si parla tanto. Poi purtroppo viene il momento della consegna.

Giovanni Negri