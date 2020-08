FCA, PRENDI I SOLDI E SCAPPA

La sintesi di questa storia triste è questa. Incassata dallo Stato la garanzia sul prestito di 6,3 miliardi, FCA molla l’indotto auto italiano e produce mascherine, attuando il Piano del Commissario straordinario Domenico Arcuri, lo stratega industriale dell’Itala in salsa venezuelana.

Il 6 aprile Giuseppi presentava in diretta Facebook il Decreto Liquidità: “L’intervento più poderoso nella storia del Paese”, con “liquidità immediata per 400 miliardi di euro alle nostre imprese. È una potenza di fuoco”.

A metà luglio, 100 giorni dopo l’avvio dell’operazione, il bilancio era fallimentare: i prestiti garantiti dallo Stato sono arrivati a 50,7 miliardi di euro, meno del 13% rispetto ai 400 miliardi che il governo aveva promesso.

Chi però se l’era cavata benissimo era FCA, lestissima nel richiedere e velocissima nel ricevere la garanzia dello Stato, attraverso Sace, su un prestito di 6,3 miliardi da Intesa Sanpaolo, mentre le piccole e medie imprese erano alle prese con un’odissea burocratica.

Di fronte alle polemiche per una garanzia statale ad una compagnia con sede legale ad Amsterdam e fiscale a Londra, FCA Italy aveva replicato sdegnata che il prestito era destinato “esclusivamente al sostegno della filiera dell’automotive in Italia, composta da circa 10.000 piccole e medie imprese”.

Non sono passati neanche due mesi da uqel comunicato ed ecco che FCA invia una lettera in inglese ai propri fornitori italiani, dando loro il benservito. “Caro fornitore, vogliamo comunicare alla sua società, per conto di FCA Italy e di FCA Poland, che il progetto relativo alla piattaforma del segmento B di Fiat Chrsyler è stato interrotto a causa di un cambiamento tecnologico in corso. Pertanto vi chiediamo di cessare immediatamente ogni attività di ricerca, sviluppo e produzione onde evitare ulteriori costi e spese”.

Infatti è successo che, nel bel mezzo della fusione FCA-Psa, la fabbrica polacca di FCA ha deciso di adottare una piattaforma modulare di Psa e questo favorirà i fornitori francesi a discapito di quelli italiani. Nel solo Piemonte, a tremare sono un migliaio di imprese con 58.000 dipendenti e un giro d’affari di 18 miliardi.

Passa un giorno e si scopre qual è la nuova strategia industriale di FCA in Italia: mascherine. Infatti, la casa automobilistica ha deciso di convertire parte della produzione dei propri impianti a Torino e Avellino per la fabbricazione di 27 milioni di mascherine chirurgiche giornaliere, nell’ambito del Piano promosso dal Commissario straordinario Arcuri. Nei due impianti saranno impegnati 600 lavoratori.

Mentre le teorie economiche del boiardo di Stato Arcuri, per la decrescita nazionalizzata dell’industria italiana, sono ospitate in prima pagina dal quotidiano della Confindustria, FCA prosegue nella tradizione della vecchia Fiat. Lo Stato come vacca da mungere e poi, passata la festa, gabbato lo santo. Mezzo secolo passato all’insegna sempre dello stesso film: Prendi i soldi e scappa.