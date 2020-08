Trump: “i patrioti mettono la mascherina”

Oltre 5 milioni di casi e 200.000 morti in America Latina. Trump: “i patrioti mettono la mascherina”.

Gli italiani entrati in contatto con il virus e che hanno sviluppato una risposta immunitaria sono il 2,5% della popolazione. Sono 1 milione 482 mila le persone che hanno sviluppato gli anticorpi per il Sars-Cov-2: è sei volte le cifre dei contagiati scoperti sinora. A rivelarlo sono primi risultati dell’indagine di sieroprevalenza sul virus condotta dal ministero della Salute e Istat dal 25 maggio al 15 luglio. I dati sono relativi a 66.640 persone, poco meno della metà delle 150 mila che sono state interpellate dall’Istat, ma sono comunque rappresentativi della popolazione, e quindi statisticamente significativi. Il tasso di letalità va dunque rivisto al ribasso: 2,5%, in linea con gli altri Paesi. Sud quasi immune. Ieri in Italia i contagi sono calati a 159 (domenica erano stati 239) e i morti sono saliti a 12 a fronte degli 8 del giorno prima.

La Lega sarebbe sull’orlo della scissione per il rifiuto di militanti lombardi e veneti di aderire al nuovo partito di Salvini.

Di fronte alla protesta dell’Anpi Virginia Raggi rinuncia all’idea di fare a Roma un museo del fascismo.

Trump sulla Procura di Manhattan che indaga sulla sua azienda per frode fiscale: “caccia alle streghe”.

Travolto dagli scandali, il re emerito Juan Carlos lascia la Spagna per la Repubblica Dominicana. Il leader di Podemos Iglesias parla di “atto indegno”.

Secondo Worldometers, 18.451.186 casi di Coronavirus nel mondo, con 697.291 morti e 11.682.765 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 4.862.285 davanti a 2.751.665 del Brasile, 1.858.689 dell’India, 856.264 della Russia, 516.862 del Sudafrica, 443.813 del Messico, 433.100 del Perù, 361.493 del Cile, 344.134 della Spagna, 327.850 della Colombia, 312.035 dell’Iran, 305.623 del Regno Unito, 280.461 del Pakistan, 280.093 dell’Arabia Saudita, 248.229 dell’Italia, 242.102 del Bangladesh, 233.851 della Turchia, 212.320 della Germania, 206.743 dell’Argentina, 191.295 della Francia, 131.886 dell’Iraq, 117.031 del Canada, 113.134 dell’Indonesia, 111.322 del Qatar, 106.330 delle Filippine, 94.640 dell’Egitto, 93.820 del Kazakistan, 87.041 dell’Ecuador, 84.464 della Cina. Come vittime gli Usa con 158.931 precedono il Brasile con 94.702, il Messico con 48.012 il Regno Unito con 46.210, l’India con 39.002, l’Italia con 35.166, la Francia con 30.294, la Spagna con 28.472, il Perù con 19.811, l’Iran con 17.405, la Russia con 14.207 la Colombia con 11.017.