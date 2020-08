IL MUSEO SUL FASCISMO (E QUELLO SU GIULIETTO)

In un Paese surreale nel quale stanno per sbarcare alcuni milioni di banchi monouso a rotelle fabbricati chissà dove e da quali Amici degli Amici di Arcuri, la classe politica sembra non essere mai stata a scuola. Così i consiglieri comunali capitolini – che fra loro si chiamano Onorevoli perche’ nessuno pensi che si debbano occupare di quisquilie miserabili tipo buche delle strade e bus sfasciati – si lanciano in un grottesco dibattito estivo sull’opportunità o meno di realizzare a Roma un museo sul Fascismo. E resta senza risposta , da anni e anni, la domanda che mi fece tanto tempo fa un amico americano . “Scusa io non capisco una cosa . Più o meno tutti i bambini del mondo conoscono due storie con relative immagini : la prima è la storia del povero Gesù , che sta in croce fra i due ladroni ; la seconda – subito dopo – è quella di Cesare con la toga insanguinata dal pugnale di Bruto. Eppure io ho chiesto a decine di italiani e di romani dove è stato assassinato Giulio Cesare , se potevo visitare il luogo, e nessuno me lo ha saputo dire. Ho chiesto anche perché a Roma non sia mai stato fatto un museo per grandi e bambini su questo evento che conoscono tutti, che è raccontato da milioni di libri di scuola, di film, di cartoni animati. Ma anche a questa domanda nessuno mi ha risposto. L’Italia è curiosa: avete in mano uno dei più grandi patrimoni del mondo e non lo impiegate, su Giulio Cesare hanno fatto cassetta più i francesi con il loro Asterix che voi italiani”.

Giovanni Negri