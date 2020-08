IL BONUS TITANIC

Con il prossimo “decreto Agosto” sono in arrivo altri tre miliardi di bonus. Per fare cosa ancora non si sa. C’è chi vorrebbe utilizzarli per sconti a chi paga con bancomat o carta di credito in negozi di abbigliamento e calzature, bar e ristoranti. Altri vorrebbero sconti solo nei negozi dei centri storici. La ministra Bellanova vorrebbe invece utilizzarli per i commercianti del settore alimentare che acquistano prodotti Made in Italy. Quale impatto economico su consumi e imprese dovrebbe avere ciascuna di queste scelte nessun lo sa dire. L’importante è lanciare un altro bonus e disincentivare ideologicamente l’uso del contante. Dietro non c’è alcuna strategia di rilancio economico e produttivo.

Negli ultimi mesi si è andati dal bonus baby sitter, che qualcuno voleva genialmente trasformare in bonus nonni e che ormai è terminato, al bonus biciclette e monopattini che dopo mesi dalla sua istituzione non è stato ancora attivato. Dal bonus auto appena partito al bonus vacanze che si è già rivelato un flop.

Grazie al meccanismo ideato dal Ministero per la Complicazione degli affari semplici, il bonus vacanze viene accettato solo dal 4,2% degli alberghi. Infatti lo sconto utilizzato dai clienti non viene rimborsato agli albergatori, che dovranno invece recuperarlo come credito d’imposta. I clienti, invece, per utilizzare il bonus devono avere la dichiarazione Isee, essere in possesso delle credenziali Spid della propria identità digitale e scaricare la app IOitaliait per i pagamenti della Pubblica amministrazione. Dopo di che il bonus consiste in uno sconto pari all’80% del bonus, mentre il restante 20% può essere utilizzato come detrazione di imposta nella dichiarazione dei redditi. Il risultato è il flop su entrambi i fronti.

Ma per l’Enit, l’Agenzia nazionale per il turismo, va tutto bene. L’Enit è un Ente pubblico che si trascina inutilmente dal 1919, assicurando un po’ di poltrone in cambio di comunicati e statistiche degni dell’Istituto Luce. Nell’ultimo bollettino trionfale dell’Enit si legge: “L’Italia quasi sold out per ferragosto: già venduto il 79 % delle offerte online. L’Italia perde meno Pil degli altri paesi. Buone performance e quasi tutto esaurito per Rimini, Ravello, Cavallino-Treporti, Cilento e Salento. La montagna risponde alle zone balneari con le Alpi quasi full (84%) quasi al pari con la Francia (87%). L’Italia non si lascia abbattere dal Covid”.

Un quadretto idilliaco che ha fatto infuriare tutti gli operatori del settore, da Federturismo a Federalberghi, da Assoturismo a Confalberghi. La realtà è che 23.000 strutture ricettive hanno scelto di rimanere chiuse, di cui il 50% degli alberghi. Nelle strutture aperte, il tasso di occupazione delle camere raggiunge difficilmente il 20%. A Firenze, ad esempio, è aperto solo il 40% degli hotel, con un tasso di occupazione anche lì del 20%.

“E la crisi continuerà perché gli americani a settembre-ottobre non torneranno e le grosse aziende sono in smart working sino a fine anno e anche nel turismo legato al business è tutto fermo”, dice il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca. “Bisogna mettere una croce purtroppo sul 2020 e cercare di fare provvedimenti che permettano alle imprese di sopravvivere (è il termine giusto sopravvivere) e sperare di lavorare bene nel 2021”.

Ma Giuseppi è interessato solo alla propria di sopravvivenza. E allora via con uno scostamento di bilancio dopo l’altro, cioè sempre più deficit, per poter annunciare nient’altro che mance e bonus a pioggia, per di più difficilmente utilizzabili, senza che ci sia una sola idea su come far ripartire l’economia. Un governo degno del Titanic.