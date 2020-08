MEDIA FALSARI. FONTANA GIUDA ZINGARETTI SANTO

La domanda, anche se irrita qualcuno pronto a minacciare querela e richiesta di oscuramento su Facebook, è legittima e fondata. Come mai dei camici della Regione Lombardia si scrive e racconta tutto, mentre sulle mascherine fantasma della Regione Lazio è calato un velo di silenzio? Eppure stiamo parlando di una fornitura non da 250.000 euro come in Lombardia, ma di ben 35,8 milioni, di cui circa 13 milioni anticipati dalla Regione Lazio ad una società con capitale sociale di 10.000 euro che produce lampadine a led.