IMBECILLE

E’ sconcertante come molte persone intelligenti diano dell’imbecille a Bolsonaro e Trump mentre ritengono credibili alcuni politici italiani. Si prenda il caso di Zingaretti, che ieri dispensava prediche sul doveroso uso della mascherina. Cosa si sarebbe detto di Bolsonaro se avesse dichiarato in Tv “Macchè virus, è meno pericoloso di un’influenza, questa sera invito tutti a venirsi a prendere un aperitivo con me ai Navigli”? E cosa si sarebbe detto di Trump se avesse speso 14 milioni per comprare mascherine che nessuno ha mai visto e nessuno mai vedrà? Imbecille, si sarebbe detto. Ecco, appunto.

Giovanni Negri