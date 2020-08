Elezioni truccate, l’opposizione venezuelana non partecipa

L’opposizione venezuelana ha annunciato che non parteciperà alle prossime elezioni, considerandole “truccate”.

Confermato che le elezioni Usa si terranno il 3 novembre.

Il prezzo dell’oro torna a salire e segna un altro record

Per la prima volta un musulmano capo di Stato di un Paese americano: a 5 mesi dalle elezioni la Commissione Elettorale ha infine deciso che Irfaan Ali sarà presidente della Guyana, il paese di lingua inglese del Sudamerica che grazie alla recente scoperta del petrolio ha il tasso di crescita del Pil più alto del mondo (86%). 40 anni, proviene da una famiglia indiana in un Paese fortemente multietnico che ha già svuto il primo presidente di origine cinese delle Americhe, il primo presidente di religione indù e la prima presidente di religione ebraica (vedova dell’indù). È di un partito di sinistra ma la Guyana è ai ferri corti col Venezuela per rivendicazioni di confine.

Thilo Sarrazin escluso dalla Spd 10 anni dopo il suo best-seller sull’immigrazione tacciato di essere xenofobo.

Ira dell’Egitto contro Musk secondo cui le piramidi le avrebbero costruite gli alieni.

In 4 giorni nel mondo un milione di casi di Covid in più. In Italia altri 239 casi e 8 morti. Per tre positivi, due navi in isolamento nel porto di Civitavecchia. La Oms dice che la pandemia durerà a lungo.