INGRATI

Ma come? Alla Regione Lazio spariscono mascherine per 35 milioni di euro, commissionate lo scorso marzo alla società Eco Tech Srl che non aveva rispettato le scadenze nè mai inviato la merce, e manco vi han fatto partire un’inchiestina; il fidanzato cubano del Portavoce del Premier, al corrente in largo anticipo di ogni provvedimento finanziario, si dedica al trading online internazionale, viene segnalato a Bankitalia e manco vi mettono in cottura un’inchiestella; il figlio di Papà Grillo accusato un anno fa di violenza sessuale di gruppo nella villa del Pevero da una ragazza dopo una sobria nottata al Billionaire ve l’hanno cancellato da ogni straccio di ricordo giudiziario; l’ottimo Pietro Maso, anche lui sempre grato ai genitori, dal 2019 intascava il Reddito di Cittadinanza insieme a qualche decina di camorristi e ‘ndranghetisti e manco vi hanno acceso un’inchiestuzza, e voi – per tutta risposta – cosa andate a combinare? Andate a trombare Pietro Grasso e il PDGCV (partito dei giudici cosca vincente) dalla presidenza della Commissione Giustizia, come fosse un Palamaros qualsiasi del PDGCP (partito dei giudici cosca perdente) ? Ingrati.

Giovanni Negri