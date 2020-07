LA VIA CASALINA

Naaaaaaa ! Non basta la cittadinanza onoraria per José Carlos Alvarez Aguila, El Fidancero Cubano. Lui va nominato con apposito Dpcm, oggi stesso e sul campo, SuperGobernador Lumbardo al posto dell’immondo Fontana. E Virginia compia il passo che la farà entrare nella Storia. L’atavica via consolare sia infine ribattezzata per celebrare il nostro tempo. La Via Casalina.

Giovanni Negri