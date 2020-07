Usa, taglia per la cattura del presidente del Tribunale Supremo del Venezuela

Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha annunciato una taglia di 5 milioni di dollari per la cattura di Maikal Moreno, presidente del Tribunale Supremo di Giustizia del Venezuela. Protagonista dei colpi di mano con cui Maduro ha esautorato l’Assemblea Nazionale, Moreno è accusato di riciclaggio.

Processo Eni Nigeria: i pm chiedono una condanna a 8 anni per Descalzi e Scaroni e confisca per oltre 2,1 miliardi

Erdoğan invita Papa Francesco alla cerimonia di inaugurazione di Santa Sofia come moschea.

Trump ordina al censimento di non contare gli immigranti illegali per calcolare le circoscrizioni elettorali.

Il 17 luglio un gruppo di talebani aveva fatto irruzione in casa sua assassinandole i genitori, ma lei si è vendicata imbracciando le armi e uccidendo i miliziani. È la storia di Qamar Gul, che a soli 16 anni è diventata un’eroina nazionale e simbolo di resistenza afghana. Il bilancio della vendetta è di due attentatori morti e diversi feriti. I talebani aveva organizzato l’agguato contro il padre di Qamar, accusato di sostenere il governo.

Oltre 1000 morti negli Usa in 24 ore. I contagiati al mondo passano quota 15 milioni, gli Usa passano quota 4 milioni. Adesso Trump promuove la mascherina.

Secondo Worldometers, 15.101.115 casi di Coronavirus nel mondo, con 619.647 morti e 9.118.471 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 4.028.733 davanti a 2.166.532 del Brasile, 1.194.888 dell’India, 783.328 della Russia, 381.798 del Sudafrica, 362.087 del Perù, 356.255 del Messico, 334.683 del Cile, 313.274 della Spagna, 295.817 del Regno Unito, 278.827 dell’Iran, 267.428 del Pakistan, 255.825 dell’Arabia Saudita, 244.752 dell’Italia, 221.500 della Turchia, 211.038 della Colombia, 210.510 del Bangladesh, 203.890 della Germania, 177.338 della Francia, 136.118 dell’Argentina, 111.697 del Canada, 107.430 del Qatar, 97.159 dell’Iraq, 89.869 dell’Indonesia, 89.078 dell’Egitto, 83.707 della Cina. Come vittime gli Usa con 144.958 precedono il Brasile con 81.597, il Regno Unito con 45.422, il Messico con 40.400, l’Italia con 35.073, la Francia con 30.165, l’India con 28.771, la Spagna con 28.424, l’Iran con 14.634, il Perù con 13.579, la Russia con 12.580.