Le Monde fa i conti in tasca ai frugali

Le Monde pubblica dati da cui si ricava che in realtà i “frugali” hanno più debiti dei mediterranei. Facendo il paradiso fiscale l’Olanda priva il fisco francese di 1,7 miliardi di euro di entrate, quello italiano e quello tedesco di 1,5 miliardi a testa e quello spagnolo di 1 miliardo. Il debito pubblico è il 33,2% del Pil in Danimarca, il 35,1 in Svezia, il 48,6 nei Paesi Bassi e il 59,4 in Finlandia, contro il 77,8 della media europea e il 134,8 dell’Italia. Ma il debito delle famiglie è il 280% del reddito disponibile netto in Danimarca, il 240% nei Paesi Bassi, il 189% in Svezia e il 148% in Finlandia, contro l’85% degli italiani, il 1906% dei greci e il 107% degli spagnoli. E gli olandesi lavorano meno degli italiani: 1434 ore all’anno contro 1718 (1719 in Portogallo e 1949 in Grecia).

Gli Stati Uniti ordinano alla Cina di chiudere il consolato a Houston “per proteggere la proprietà intellettuale americana”.

Un rapporto del Parlamento britannico denuncia la mancanza di reazione del governo alle interferenze russe sul referendum sulla Brexit.

I tre grandi gruppi di creditori rifiutano la offerta “definitiva” del governo argentino.