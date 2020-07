L’austriaco Kurz canta vittoria con i frugali

La “migliore decisione” dell’Austria è stata quella di unirsi al “gruppo dei ‘frugali'” (quattro Paesi all’inizio – Austria, Svezia, Danimarca e Paesi Bassi -, ora diventati cinque, con la Finlandia), perché “siamo piccoli Paesi che non avrebbero peso da soli: questo risultato non ci sarebbe mai stato se fossimo stati da soli”. Lo ha detto il cancelliere austriaco, il conservatore Sebastian Kurz, che alla radio nazionale Orf ha parlato di “ottimo risultato” raggiunto a Bruxelles nella trattativa sul Recovery Fund. Angela Merkel ritiene possibile un compromesso basato sulla proposta Michel.

Boris Johnson conferma che modificherà l’accordo di estradizione con Hong Kong.

Human Rights Watch denuncia che la mancanza di assistenza sanitaria nelle carceri egiziane ha provocato la morte di almeno 14 detenuti.

Giustiziato a Teheran un uomo accusato di essere una spia della Cia.

Via le tariffe per le Messe, più protagonismo per i laici, anche non battezzati, che potranno in via eccezionale anche celebrare battesimi, funerali e matrimoni ma che non potranno invece in nessun caso assumere il ruolo di parroci. È quanto prevede l’Istruzione della Congregazione per il clero che ridisegna le parrocchie alla luce di esigenze “missionarie” e di una maggiore attenzione per i poveri. La Messa e i sacramenti non possono comportare “un prezzo da pagare”, “una tassa da esigere”, non si può “dare l’impressione che la celebrazione dei sacramenti, soprattutto la Santissima Eucaristia, e le altre azioni ministeriali possano essere soggette a tariffari”. Lo sottolinea il Vaticano. Quanto al problema della carenza di sacerdoti, questo potrà portare, in via “eccezionale”, al fatto che “il Vescovo, a suo prudente giudizio, potrà affidare ufficialmente alcuni incarichi ai diaconi, alle persone consacrate e ai fedeli laici, sotto la guida e la responsabilità del parroco”, si legge nell’Istruzione sulle parrocchie.

Come i prestiti occulti della Cina stanno strozzando il mondo. Christoph Trebesch, economista del Kiel Institute for the World Economy en Alemania, è autore di uno studio secondo cui la metà dei soldi prestati dalla Cina a Paesi in via di sviluppo corrisponde a “crediti occulti”: circa 200 miliardi di dollari di cui non è stata data alcuna informazione a organismi internazionali, e che sono stati realizzati da entità le cui tracce sono difficili da ricostruire. Il 15% del Pil dei 50 paesi più indebitati. Quel che il resto del mondo deve alla Cina è salito dall’1% del Pil mondiale di 20 anni fa al 6% di ora.