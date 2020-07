Iran, legge del taglione per chi nasconde il contagio

In Iran è stata introdotta la legge del taglione per le persone che nascondono di essere positive al coronavirus, la decisione è stata comunica dal ministero della Giustizia, il quale ha annunciato che chiunque non rispetti i protocolli sanitari per il contenimento del virus, o nasconda la sua infezione, sarà sottoposto al “Qesas”, ossia la legge del taglione.

Trattativa a oltranza sul Recovery Fund. Conte a Rutte: “se crolla il mercato ne risponderai”. Macron a Rutte: “stai prendendo il posto del Regno Unito”. Orbán: “è Rutte il responsabile di tutto questo caos”.

Rilasciato il 39enne arrestato come sospetto per l’incendio della cattedrale di Nantes.

L’Oregon denuncia il governo federale per il comportamento di agenti inviati a Portland, che avrebbero effettuato arresti senza rispettare le procedure.

Kanye West inizia la sua campagna elettorale per le presidenziali Usa promettendo un milione di dollari per ogni nuovo nato.

Il governo messicano suggerisce che potrebbe essere un falso il video che sta facendo il giro del mondo e in cui si vedono 80 uomini armati e vestiti come militari e con una ventina di blindati che inneggiano al Cartel de Jalisco Nueva Generación. Ma è garantito dalla Bbc un altro video in cui si vedono i “negozi” attraverso i quali il Cartello di Sinaloa del Chapo Guzmán organizza la “narco-filantropia”, distribuendo aiuto gratis alla gente in difficoltà per il Covid. Ed è allarme anche sulle “narco-antenas”: una vera e propria rete di telecomunicazioni alternativa che i narcos avrebbero stabilito.

Ieri elezioni in Siria. Diversi leader dell’opposizione in esilio parlano di “farsa”.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno lanciato la loro prima spedizione verso Marte.

Denunciato lo spagnolo che a Pamplona a scopo benefico voleva organizzare una partita Ammalati-Sani.

Solo 3 morti in Italia per Covid, e nessuno in Lombardia. Negli Stati Uniti 67.574 casi e 877 morti nelle ultime 24 ore. Il Sudafrica ha sorpassato il Perù come numero di contagi. A questo appunto dopo gli stati Uniti ai primi posti della classifica abbiamo Brasile, India, Russia e Sudafrica. I quattro quinti dei Brics contagiati dall’altro socio. A Hong Kong e in Catalogna record di contagi.

Secondo Worldometers, 14.646.905 casi di Coronavirus nel mondo, con 608.987 morti e 8.737.852 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 3.898.550 davanti a 2.099.896 del Brasile, 1.118.107 dell’India, 771.546 della Russia, 364.328 del Sudafrica, 353.590 del Perù, 344.224 del Messico, 330.930 del Cile, 307.335 della Spagna, 294.792 del Regno Unito, 273.788 dell’Iran, 265.083 del Pakistan, 250.920 dell’Arabia Saudita, 244.434 dell’Italia, 219.641 della Turchia, 204.525 del Bangladesh, 202.845 della Germania, 197.278 della Colombia, 174.674 della Francia, 126.755 dell’Argentina, 110.338 del Canada, 106.648 del Qatar, 92,530 dell’Iraq, 87.775 dell’Egitto, 86.521 dell’Indonesia, 83.682 della Cina, 77.281 della Svezia, 74.013dell’Ecuador, 71.838 del Kazakistan, 67.456 delle Filippine 66.661 di Oman, 66.095 della Bielorussia, 63.893 del Belgio, 59.582 della Bolivia, 59.204 del Kuwait, 58.842 dell’Ucraina, 56.922 degli Emirati Arabi Uniti, 53.468 di Panama, 52.855 della Repubblica Dominicana, 51.725 dei Paesi Bassi, 50.289 di Israele. Come vittime gli Usa con 143.289 precedono il Brasile con 79.533, il Regno Unito con 45.300, il Messico con 39.184, l’Italia con 35.045, la Francia con 30.152, la Spagna con 28.420, l’India con 27.503, l’Iran con 14.188, il Perù con 13.187, la Russia con 12.342.