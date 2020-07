PICCOLO CASO PERSONALE

Driiiiiiin . Pronto?

Buongiorno qui è Confagricoltura , mi spiace disturbarla ma la scorsa notte abbiamo avuto comunicazione dall’Inps che …ehm.

Che?

Che non è vero che imprenditori e lavoratori autonomi dell’agricoltura avranno sospesi i versamenti dei contributi e tasse . Purtroppo li dovete pagare .

Cioè quello che hanno detto per quattro mesi era falso ?

Eh…. dottore non saprei, certo è strano, ci hanno telefonato la notte..

Capito. Quanto devo?

X mila euro

Capito, che scadenza ho ?

Beh, veramente …oggi .

Oggi ?? Ma mancano venti minuti alle 4, non ce la faccio a fare il bonifico

Eh, dottore , è per quello che stiamo chiamando tutte le aziende , se riesce a fare il bonifico è meglio , perché se no rischia una multa , certo lo capiamo , è tutto molto strano …

************************************

Della serie : non hanno un soldo in cassa , non sanno come pagare le casse integrazioni di marzo e si avverte il forte profumo di un colpo “alla Amato” (prelievo forzoso alla cieca sui conti correnti).

Giovanni Negri