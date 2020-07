Iran, rinviata l’esecuzione di tre ventenni dopo 7,5 milioni di tweet

Una campagna con 7,5 milioni di tweet fa rinviare in Iran l’esecuzione di tre attivisti ventenni.

Hackers russi starebbero cercando di rubare informazioni sul Coronavirus. E Londra accusa Mosca di avere interferito con le elezioni britanniche del 2019.

Rimossa all’alba a Bristol la statua a una attivista di Black Lives Matter che era stata messa al posto di una statua dello schiavista (ma filantropo) Edward Colston.

L’Etiopia inizia a riempire la grande diga sul Nilo Azzurro, Egitto e Sudan protestano.

In Danimarca cambiano il nome al gelato Eskimo perché è considerato denigratorio verso gli Inuit, ma in realtà la traduzione di “mangiatori di carne cruda” che viene tirata fuori è fasulla. In realtà significa “fabbricanti di racchette”. Comunque entrambe sono denominazioni date dai bianchi: non dagli europei.

Il Patriarcato di Mosca condivide il “dolore” del Papa per la ritrasformazione di Santa Sofia in moschea.

Il governo di Maduro definisce “tendenzioso” il rapporto dell’Onu sulla situazione dei diritti umani in Venezuela.

Non fidandosi dei cinesi, la Mongolia è riuscita a evitare il Covid. In compenso sta dilagando la peste, per la gente che continua a mangiare marmotte crude: c’è stato un altro morto.

Secondo Worldometers, 13.953.342 casi di Coronavirus nel mondo, con 592.778 morti e 8.285.183 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 3.695.025 davanti a 2.014.738 del Brasile, 1.005.760 dell’India, 752.797 della Russia, 341.586 del Perù, 324.221 del Sudafrica, 324.041del Messico, 323.698 del Cile, 305.935 della Spagna, 292.552 del Regno Unito, 267.061 dell’Iran, 259.999 del Pakistan, 243.736 dell’Italia, 243.238 dell’Arabia Saudita, 216.873 della Turchia, 201.836 della Germania, 196.323 del Bangladesh, 173.838 della Francia, 173.206 della Colombia, 114.783 dell’Argentina, 109.264 del Canada, 105.477 del Qatar, 86.148 dell’Iraq, 85.771 dell’Egitto, 83.622 della Cina, 81.668 dell’Indonesia, 76.877 della Svezia, 71.365 dell’Ecuador, 66.895 del Kazakistan, 65.623 della Bielorussia, 63.238 del Belgio, 62.574 di Oman, 61.266 delle Filippine, 57.668 del Kuwait, 57.264 dell’Ucraina, 56.129 degli Emirati Arabi Uniti, 54.156 della Bolivia, 51.351 dei Paesi Bassi, 50.373 di Panama. Come vittime gli Usa con 141.118 precedono il Brasile con 76.822, il Regno Unito con 45.119, il Messico con 37.574, l’Italia con 35.017, la Francia con 30.138, la Spagna con 28.416, l’India con 25.619, l’Iran con 13.608, il Perù con 12.615, la Russia con 11.937.