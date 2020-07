Seoul indaga sulla sorella del dittatore nordcoreano Kim Jong-un

Il pubblico ministero del Distretto centrale di Seoul ha annunciato di aver aperto un’inchiesta formale contro Kim Yo-jong, sorella del dittatore nordcoreano Kim Jong-un. La donna è accusata di aver emanato l’ordine di distruzione dell’Ufficio intercoreano nella zona demilitarizzata di Kaesong, al confine fra le due Coree. Il bombardamento dell’edificio, avvenuto lo scorso 16 giugno, ha riportato il dialogo fra le due nazioni al livello più basso dai tempi dei test atomici del Nord.

Hackerati gli account Twitter di Obama, Biden, Bezos e Gates. Sui loro profili sono comparsi messaggi con l’offerta di raddoppiare i pagamenti inviati ai loro indirizzi Bitcoin: “Voglio restituire alla comunità quello che mi ha dato”. Ma è una truffa in bitcoin

La famiglia di George Floyd fa causa per omicidio colposo contro Minneapolis e gli ex-poliziotti accusati.

Boris Johnson accetta una inchiesta sulla sua gestione del Covid.

Bolsonaro positivo anche a un secondo test.

Approvata in Cile la legge che permette ai cittadini di ritirare il 10% di quanto accumulato nei fondi pensione per affrontare l’emergenza. Legge proposta dall’opposizione approvata grazie al voto favorevole di parlamentari governativi su cui ha fatto pressione il presidente éIñera. Ma c’è stata anche una ondata di proteste di piazza e violenze per chiedere l’approvazione della legge. Il ministro dell’Interno ha denunciato un tentativo di piegare la democrazia.

In Tunisia, il primo ministro Elyes Fakhfakh costretto alle dimissioni per gli attacchi del partito islamista Ennhada, che lo accusa di conflitto di interessi.

Elezioni in Macedonia. In base al voto di ieri la lista promossa dai socialdemocratici, al governo, scende da 54 a 46 seggi. Anche la lista di destra promossa dall’Organizzazione Rivoluzionaria Interna Macedone scende da 51 a 44 seggi. Salgono invece i due principali partiti della minoranza albanese: l’Unione Democratica per l’Integrazione da 10 a 15, l’Alleanza per gli Albanesi da 3 a 12. Perde uno dei suoi due seggi il terzo partito albanese, mentre la nuova lista della Sinistra ha preso 2 seggi.

140 arresti a Mosca per una manifestazione di oppositori.

Accordo tra Pd e Cinque Stelle per candidare Ferruccio Sansa alla presidenza della Liguria.

La società nata dalla fusione tra Fca e Psa si chiamerà Stellantis.

Due vittime per la bomba d’acqua a Palermo.

Condannato a 24 anni Ousseynou Sy, il 47enne che nel marzo dell’anno scorso, ha dirottato e incendiato a San Donato un autobus con a bordo una scolaresca di 50 ragazzini, due insegnanti e una bidella di Crema, tutti messi in salvo dai carabinieri.

Uscito Riccardino, ultimo libro di Montalbano.

In Italia 163 nuovi casi e 13 morti. Negli Usa 67.632 contagi in un giorno

Secondo Worldometers, 13.697.019 casi di Coronavirus nel mondo, con 586.888 morti e 8.155.766 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 3.616.747 davanti a 1.970.909 del Brasile, 970.169 dell’India, 746.369 della Russia, 337.724 del Perù, 321.205 del Cile, 317.635 del Messico, 311.049 del Sudafrica, 304.574 della Spagna, 291.911 del Regno Unito, 264.561 dell’Iran, 257.914 del Pakistan, 243.506 dell’Italia, 240.474 dell’Arabia Saudita, 215.940 della Turchia, 201.252 della Germania, 193.590 del Bangladesh, 173.304 della Francia, 165.169 della Colombia, 111.146 dell’Argentina, 108.829 del Canada, 104.983 del Qatar, 84.843 dell’Egitto, 83.867 dell’Iraq, 83.612 della Cina, 80.094 dell’Indonesia, 76.492 della Svezia, 70.329 dell’Ecuador, 65.443 della Bielorussia, 65.188 del Kazakistan, 62.872 del Belgio, 61.247 di Oman, 58.850 delle Filippine, 56.877 del Kuwait, 55.848 degli Emirati Arabi Uniti, 55.607 dell’Ucraina, 52.218 della Bolivia, 51.252 dei Paesi Bassi. Come vittime gli Usa con 140.140 precedono il Brasile con 75.523, il Regno Unito con 45.053, il Messico con 36.906, l’Italia con 34.997, la Francia con 30.120, la Spagna con 28.413, l’India con 24.929, l’Iran con 13.410, il Perù con 12.417, la Russia con 11.770.