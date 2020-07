Biden +15, Trump caccia il capo della campagna elettorale

Con Biden in vantaggio di 15 punti nei sondaggi, Trump destituisce il capo della campagna elettorale Brad Parscale.

L’Italia blocca gli ingressi anche da Serbia. Montenegro e Kosovo.

Giallo sulla morte di un collaboratore italiano dell’Onu in Colombia. Il 33enne napoletano Carmine Mario Paciolla, è morto ieri in circostanze non del tutto chiare che lascerebbero pensare ad un suicidio: è successo in Colombia nel dipartimento meridionale di Caquetá. Il cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione a San Vicente del Caguán con segni di lacerazione ai polsi. La Polizia ha voluto pronunciarsi sulle cause del decesso, limitandosi a precisare che la Procura ha aperto un’indagine per determinarle. Da parte sua la missione dell’Onu in Colombia si è «rammaricata profondamente» per la morte di Paciolla, inviando le sue condoglianze alla famiglia e confermando di avere aperto una sua indagine interna in collaborazione con la Procura per determinare l’accaduto. Giorni fa l’italiano aveva accompagnato il governatore di Caquetá e il sindaco di San Vicentein in differenti luoghi di dialogo e accordo con le comunità rurali dove si facilitavano processi di pace. Paciolla faceva parte dell’equipe di verifica degli accordi di pace dell’Onu in Colombia. La famiglia parla di omicidio mascherato da suicidio.

Secondo una ricerca dell’Università di Milano-Bicocca Raffaello sarebbe morto per polmonite e eccesso di salasso, piuttosto che per sifilide, tifo o malaria.

Il Pil cinese è tornato a crescere: +3,2% nel secondo trimestre 2020.