Londra esclude Huawei dal 5G: “Questioni di sicurezza”

Huawei esclusa dalle forniture del servizio nel Regno Unito “per questioni di sicurezza”.

Trump ordina la fine del trattamento preferenziale per Hong Kong.

La popolazione mondiale potrebbe aver imboccato la strada che la porterà in poco più di 40 anni al giro di boa: secondo un maxi studio di modellizzazione pubblicato su ‘The Lancet’ si raggiungerà il picco nel 2064 a circa 9,7 miliardi di persone presenti sul pianeta e poi comincerà l’inversione di tendenza che farà scendere gli abitanti globali a quota 8,8 miliardi a fine secolo, con 23 paesi, fra cui l’Italia, che vedranno ridursi le loro popolazioni di oltre il 50%.

Alle 8.07 di martedì mattina gli Stati Uniti hanno eseguito la prima condanna a morte a livello federale degli ultimi 17 anni. Neanche la Corte Suprema ha salvato Daniel Lewis Lee, ex suprematista bianco condannato per l’omicidio, nel 1996, di una famiglia di tre persone, che ha speso le sue ultime parole per ribadire la propria innocenza. «Non sono stato io», ha detto prima che gli fosse somministrata l’iniezione letale nel penitenziario di Terre Haute, in Indiana. «Ho commesso parecchi errori nella mia vita, ma non sono un assassino. State uccidendo un innocente»