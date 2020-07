Atlantia vola in Borsa, +25%

Atlantia dopo saputo del piano vola in Borsa: +25%.

Il debito pubblico a maggio vola a 2.507,6 miliardi, 40,5 miliardi in più in un mese. Sul nuovo record pesa il fabbisogno del mese pari a 25,0 miliardi, e che fra gennaio e maggio raggiunge i 66,4 miliardi di euro, più del doppio dei 29,6 miliardi dello stesso periodo del 2019.

Il referendum sul taglio dei parlamentari sarà il 20 e 21 settembre.

“L’appello dell’Italia per un aiuto urgente” all’inizio dell’epidemia di Covid-19, “è stato ignorato mentre il coronavirus percorreva l’Europa”. È quanto riferisce il “Guardian” in un articolo in cui, con la collaborazione del Bureau of Investigative Journalism, ricostruisce i passaggi di come l’Europa sia diventato l’epicentro della pandemia dopo la Cina e denuncia il “silenzio scioccante” con cui la Ue ha accolto la richiesta di Roma, quando il numero dei contagi nel nostro Paese triplicava ogni 48 ore (tutti gli aggiornamenti sul Coronavirus in tempo reale).

La Ue si sta preparando a una “seconda ondata”.

Il Tribunale dell’Unione europea ha annullato la decisione delle Commissione Ue sui “tax ruling” irlandesi a favore di Apple. “Il Tribunale annulla la decisione in questione perché la Commissione non è riuscita a dimostrare in modo giuridicamente adeguato l’esistenza di un vantaggio anticoncorrenziale ai sensi dell’Articolo 107”, si legge nella sentenza. Si tratta del braccio di ferro sui presunti aiuti illegali – sotto forma di 13 miliardi in sconti fiscali concessi dallo Stato – che Apple deve restituire al governo irlandese. L’Irlanda, che difende il suo regime fiscale, è dal 2016 che si rifiuta di recuperare la cifra colossale di aiuti che l’Antitrust europeo ha dichiarato illegali.

Biden annuncia un piano da 2000 miliardi per l’energia pulita entro il 2035

A Roma tracciati e posti in isolamento 184 casi dal Bangladesh.