Polonia, vince il presidente uscente Andrzej Duda

Secondo gli exit poll, nel secondo turno delle elezioni presidenziali polacche il presidente uscente, Andrzej Duda, è in vantaggio con il 50,4% dei voti. Il sindaco Varsavia, Rafal Trzaskowski, avrebbe preso il 49,6%. Il dato potrebbe essere meno affidabile del solito, visto che era consentito anche il voto per posta, causa coronavirus.

Voto regionale in Spagna. In Galizia Il Pp prende la maggioranza assoluta con 42 seggi, contro 19 dei regionalisto e 14 dei socialisti. Senza eletti Podemos, Ciudadanos e Vox. Nel Paese Basco 32 seggi per il partito nazionalista di destra Pnv, 22 per quello di sinistra EH Bildu, 10 per i socialisti, 6 per Podemos, 5 per la lista tra Pp e Ciudadanos, uno per Vox.

Beppe Grillo pubblica un sonetto per Raggi: «Roma nun te merita». Lei critica l’autore: «Gente di fogna va tolto».

Papa Francesco si dice “molto addolorato” per la ritrasformazione di Santa Sofia in moschea.

Nel dcpm proroga delle misure sul Covid fino al 31 luglio.

Allarme Oms per il record di casi in 24 ore: 230.370. In Brasile 1000 morti in 24 ore. L’Argentina ha superato i 100.000 contagiati. La Colombia 150.000. Panama è il Paese in testa all’America Latina come casi pro capite. Il Sudafrica ha superato quota 276.000. E il Messico ha superato l’Italia come vittime.

In Italia altri 9 morti e 234 casi. Boom di contagi tra gli under 18.

L’influente imam Mahmoud Dicko, leader dell’opposizione in Mali, ha lanciato un appello alla calma dopo due giorni di violente proteste contro il presidente Ibrahim Boubacar Keita, che hanno provocato almeno 8 morti tra i civili a Bamako.

L’Iran ammette: l’aereo ucraino abbattuto per errore umano.

Secondo Worldometers, 13.039.853 casi di Coronavirus nel mondo, con 571.659 morti e 7.587.716 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 3.413.995 davanti a 1.866.176 del Brasile, 879.466 dell’India, 727.162 della Russia, 326.326 del Perù, 315.041 del Cile, 300.988 della Spagna, 299.750 del Messico, 289.603 del Regno Unito, 276.242 del Sudafrica, 257.303 dell’Iran, 251.625 del Pakistan, 243.061 dell’Italia, 232.259 dell’Arabia Saudita, 212.993 della Turchia, 199.950 della Germania, 183.795 del Bangladesh, 170.752 della Francia, 150.445 della Colombia, 107.590 del Canada, 103.598 del Qatar, 100.166 dell’Argentina, 83.602 della Cina, 82.070 dell’Egitto, 77.506 dell’Iraq, 75.699 dell’Indonesia, 74.898 della Svezia, 67.870 dell’Ecuador, 64.932 della Bielorussia, 62.707 del Belgio, 58.253 del Kazakistan, 54.854 degli Emirati Arabi Uniti, 56.015 di Oman, 56.259delle Filippine, 54.894 del Kuwait, 53.521 dell’Ucraina, 51.022dei Paesi Bassi. Come vittime gli Usa con 137.782 precedono il Brasile con 72.151, il Regno Unito con 44.819, il Messico con 35.006, l’Italia con 34.954, la Francia con 30.004, la Spagna con 28.403, l’India con 23.187, l’Iran con 12.829, il Perù con 11.870, la Russia con 11.335.