NOI BORGHESI DI MERDA

A me, che sono sempre stato “un borghese di merda”, accade ogni tanto di avere un prepotente moto di orgoglio di classe . Ieri ho letto che il giovane Filiberto , non pago di essersi segnalato agli italiani – dopo il rientro – con la pubblicità dei peperoni (per l’esattezza “Sacla’ , dei peperoni da re”) e dando il meglio di se’ in Ballando sotto le Stelle, ha dato vita al movimento politico del quale tutti sentivamo la mancanza : Realtà Italia (pregasi notare l’arguta allusione). Intanto, dal canto loro, i reali dimissionari londinesi Harry e Meghan fornivano il meglio del proprio pensiero profondo: “La Gran Bretagna faccia i conti con il proprio passato coloniale”, hanno ordinato ai camerieri. Ecco, lo vedete che le cose e la storia non accadono mai per caso? Se un bel di’ decidemmo di fare rotolare le zucche vuote, è perché erano davvero tanto, tanto, troppo vuote.

Giovanni Negri